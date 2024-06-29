Предприниматель Дотком заявил о неизбежности коллапса США после дебатов
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Об этом заявил предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«Конец империи приближается», — написал Дотком.
Предприниматель отметил, что прокси-войны США, непрерывная пропаганда и нездоровый лидер неизменно ведут американское государство к катастрофе.
Ранее Дотком заявил, что гражданам США следует вспомнить на президентских выборах о девочке Лизе Кирнос, погибшей в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны ВСУ.