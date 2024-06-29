Дебаты между американским лидером Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом доказывают, что США ждёт коллапс в ближайшем будущем.

Об этом заявил предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Конец империи приближается», — написал Дотком.

Предприниматель отметил, что прокси-войны США, непрерывная пропаганда и нездоровый лидер неизменно ведут американское государство к катастрофе.

Ранее Дотком заявил, что гражданам США следует вспомнить на президентских выборах о девочке Лизе Кирнос, погибшей в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны ВСУ.