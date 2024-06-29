Один житель Курской области ранен и двое контужены после атаки ВСУ

В результате атаки со стороны ВСУ по территории Курской области два человека получили контузию, ещё одного гражданина ранило.

Об этом написал в своём Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя», — заявил он.

Также в результате атаки БПЛА был ранен по дороге в Суджу водитель автомобиля — житель Кореневского района.

Все пострадавшие отправлены в больницы.

Кроме того, в Гуеве повреждения получили семь домовладений, три машины, ЛЭП и газопровод.

Ранее три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся по дороге автомобили.