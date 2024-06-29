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Израильские послы в Белграде не пострадали в результате попытки теракта

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Сотрудники посольства Израиля в Белграде не пострадали в результате попытки теракта в субботу утром.
Израильские послы в Белграде не пострадали в результате попытки теракта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

«Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадал местный полицейский. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее турецкая полиция задержала в Стамбуле десять граждан других государств по подозрению в участии в деятельности ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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