Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе
- РИА Новости
Об этом сообщила прокуратура региона.
«По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор», — говорится в сообщении.
Ранее врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина посоветовала родителям обращаться за врачебной помощью при любых симптомах расстройства пищеварительной системы у ребёнка.