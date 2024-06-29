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Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе

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Более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка.
Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура региона.

«По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор», — говорится в сообщении.

Ранее врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина посоветовала родителям обращаться за врачебной помощью при любых симптомах расстройства пищеварительной системы у ребёнка.

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