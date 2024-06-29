Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе

Более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка.

Об этом сообщила прокуратура региона.

«По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор», — говорится в сообщении.

Ранее врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина посоветовала родителям обращаться за врачебной помощью при любых симптомах расстройства пищеварительной системы у ребёнка.