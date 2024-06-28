Захарова: Россия ответит на повышение пошлин ЕС на агропродукцию

Москва вскоре примет ответные меры после повышения пошлин ЕС на российскую и белорусскую сельхозпродукцию.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что санкции, которые ввёл Евросоюз, не смогли подорвать экономику России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.