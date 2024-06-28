Захарова: Россия ответит на повышение пошлин ЕС на агропродукцию
Захарова: ответные меры России на повышение пошлин ЕС не заставят себя ждать
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова заявила, что санкции, которые ввёл Евросоюз, не смогли подорвать экономику России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.