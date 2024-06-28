Небензя назвал неприемлемыми учения США и РК во время визита Путина в КНДР

Учения США и Республики Корея в период визита президента России Владимира Путина в КНДР являются неприемлемыми.

Об этом сказал постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.

«Уважаемые коллеги, что вы этим пытались доказать? Что вы готовы повысить градус эскалации до горячего?» — задал риторические вопросы постпред в ходе заседания Совета Безопасности ООН по КНДР.

Ранее Россия заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио по проведению в июле серии совместных с Германией и Испанией военных учений на острове Хоккайдо.