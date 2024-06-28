Небензя назвал неприемлемыми учения США и РК во время визита Путина в КНДР
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Об этом сказал постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.
«Уважаемые коллеги, что вы этим пытались доказать? Что вы готовы повысить градус эскалации до горячего?» — задал риторические вопросы постпред в ходе заседания Совета Безопасности ООН по КНДР.
Ранее Россия заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио по проведению в июле серии совместных с Германией и Испанией военных учений на острове Хоккайдо.