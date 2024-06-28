RT в Telegram
Подпишись

Небензя назвал неприемлемыми учения США и РК во время визита Путина в КНДР

Короткая ссылка
Учения США и Республики Корея в период визита президента России Владимира Путина в КНДР являются неприемлемыми.
Небензя назвал неприемлемыми учения США и РК во время визита Путина в КНДР
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом сказал постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.

«Уважаемые коллеги, что вы этим пытались доказать? Что вы готовы повысить градус эскалации до горячего?» — задал риторические вопросы постпред в ходе заседания Совета Безопасности ООН по КНДР.

Ранее Россия заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио по проведению в июле серии совместных с Германией и Испанией военных учений на острове Хоккайдо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить