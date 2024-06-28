В результате БПЛА-атаки в селе Курской области нарушено газоснабжение
В селе Гордеевка Курской области в результате атаки беспилотников со стороны ВСУ нарушено газоснабжение.
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — отметил он.
Ранее украинские войска атаковали Белгород, использовав два БПЛА.
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