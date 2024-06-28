В результате БПЛА-атаки в селе Курской области нарушено газоснабжение

В селе Гордеевка Курской области в результате атаки беспилотников со стороны ВСУ нарушено газоснабжение.

РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — отметил он. Ранее украинские войска атаковали Белгород, использовав два БПЛА.