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В результате БПЛА-атаки в селе Курской области нарушено газоснабжение

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В селе Гордеевка Курской области в результате атаки беспилотников со стороны ВСУ нарушено газоснабжение.
В результате БПЛА-атаки в селе Курской области нарушено газоснабжение
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — отметил он.

Ранее украинские войска атаковали Белгород, использовав два БПЛА.

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