В Кировской области зафиксировали 1221 случай COVID-19 за сутки

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В Кировской области зафиксировали 1221 случай COVID-19 за сутки.
В Кировской области зафиксировали 1221 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В больницах области лечатся 3442 пациента. При этом на домашнем лечении находятся 27 665 человек с гриппом, 27 977 — с коронавирусом.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 210 жителей.

Тем временем стало известно, что в Приморском крае ввели новые ограничительные меры из-за ситуации с пандемией, передаёт «МИР 24» со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающих скопление детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%», — заявила главный государственный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Также приостановлена реализация программ дополнительного образования в очном формате.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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