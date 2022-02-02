Член-корреспондент РАН Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм

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Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.
Член-корреспондент РАН Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу.

«Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что воздушно-капельный путь передачи — основной.

«Мы дышим носом, и можете посмотреть, какие объёмы воздуха человек хотя бы за минуту вдыхает и выдыхает. Это от 8 л в покое и до 200 л при активной физической нагрузке получается», — сообщил он.

Ранее Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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