Собянин: объёмы вакцинации в Москве увеличились в 4—5 раз с конца августа

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В Москве объёмы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились в четыре-пять раз с конца августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, пожилые москвичи также стали активно вакцинироваться, что «очень правильно и не может не радовать».

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели. 

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