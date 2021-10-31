Собянин: объёмы вакцинации в Москве увеличились в 4—5 раз с конца августа
«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — цитирует РИА Новости Собянина.
По его словам, пожилые москвичи также стали активно вакцинироваться, что «очень правильно и не может не радовать».
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели.