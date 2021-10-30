Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза за полторы недели
- РИА Новости
«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, «это хорошие темпы».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы России с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.
По данным портала стопкоронавирус.рф, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8%.