Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза за полторы недели

Темпы вакцинации от коронавируса в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, «это хорошие темпы».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы России с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8%.