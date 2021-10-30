Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза за полторы недели

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Темпы вакцинации от коронавируса в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза за полторы недели
  • РИА Новости

«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, «это хорошие темпы».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы России с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8%.

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