Голикова назвала регионы с наивысшим уровнем коллективного иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы России с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.

«Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), Москве (62,7%), Санкт-Петербурге (62,0%), Севастополе (61,1%)», — цитирует Голикову РИА Новости.

Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане (21,9%), Кабардино-Балкарии (29,3%), Татарстане (31,6%), на Камчатке (32,2%) и в Томской области (32,6%).

По данным портала стопкоронавирус.рф, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8%.

Участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 в преддверии саммита заявили о необходимости достичь общемирового уровня вакцинации от коронавируса 40% до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.