Участники встречи G20 заявили о необходимости привить 40% населения мира к концу года
- РИА Новости
«Чтобы способствовать достижению глобальных целей вакцинации... мы будем предпринимать шаги по увеличению поставок вакцин и основных медицинских продуктов и ресурсов в развивающихся странах и по устранению соответствующих ограничений в области поставок и финансирования», — говорится в тексте опубликованного коммюнике по итогам встречи.
В документе отмечается, что достижение соответствующих планов по вакцинации населения обусловлено рекомендациями глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения.
В России при этом вновь обновился суточный антирекорд по числу скончавшихся пациентов с COVID-19 — 1163. В стране выявлено 39 849 новых случаев коронавируса.
При этом уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 46,8%.