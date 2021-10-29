Участники встречи G20 заявили о необходимости привить 40% населения мира к концу года

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Участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 в преддверии саммита заявили о необходимости достичь общемирового уровня вакцинации от коронавируса в 40% до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.
Участники встречи G20 заявили о необходимости привить 40% населения мира к концу года
  • РИА Новости

«Чтобы способствовать достижению глобальных целей вакцинации... мы будем предпринимать шаги по увеличению поставок вакцин и основных медицинских продуктов и ресурсов в развивающихся странах и по устранению соответствующих ограничений в области поставок и финансирования», — говорится в тексте опубликованного коммюнике по итогам встречи.

В документе отмечается, что достижение соответствующих планов по вакцинации населения обусловлено рекомендациями глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения.

В России при этом вновь обновился суточный антирекорд по числу скончавшихся пациентов с COVID-19 — 1163. В стране выявлено 39 849 новых случаев коронавируса.

При этом уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 46,8%.

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