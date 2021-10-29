Новый антирекорд: в России за сутки скончались 1163 человека с COVID-19

В России вновь обновился суточный антирекорд по числу скончавшихся пациентов с COVID-19 — 1163. В стране выявлено 39 849 новых случаев коронавируса. При этом уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 46,8%, хотя бы одним компонентом вакцин привились уже свыше 56,7 млн человек, полностью курс вакцинации прошли почти 51 млн россиян.

В России за сутки зафиксировано 39 849 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 8 432 546.

При этом накануне в РФ впервые с начала пандемии было выявлено более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки — 40 096.

Также за минувшие 24 часа был обновлён суточный антирекорд по количеству летальных исходов — 1163. До этого максимум составлял 1159 (28 октября). Всего в РФ скончались 236 220 пациентов с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 7 302 515 человек (30 462 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и Московской области (2556).

Кроме того, в оперштабе сообщили, что на сегодняшний день коллективный иммунитет в стране составляет 46,8%. При этом первым компонентом привились уже 56 787 209 человек, полный курс прошли 50 960 796 россиян.

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В свою очередь, главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказал, что риск повторно заболеть коронавирусом появляется спустя полгода после первичного заболевания, поэтому «через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться». При этом специалист подчеркнул, что применение вакцины не является защитой от инфицирования, а лишь подготавливает организм и иммунную систему «к встрече с вирусом».

«Поэтому совершенно понятно, что вакцинированный пациент заболеть может. Вопрос в том, как протекает болезнь: бессимптомно, с лёгким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий. Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, — это пациенты невакцинированные», — добавил он.

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По его словам, чаще всего госпитализация требуется пожилым пациентам, имеющим сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и сердечная недостаточность. Однако «тревожным трендом» является тот факт, что на фоне доминирования в России коронавирусного штамма «дельта» всё чаще в отделениях реанимации и интенсивной терапии оказываются молодые пациенты без сопутствующих патологий.

Проценко также заметил, что в последние две волны изменилось поведение болезни — укоротился инкубационный период и ускорилось поражение лёгочной ткани: если раньше этот процесс занимал семь-девять дней, то сейчас два-три дня.

Главврач больницы №40 в Коммунарке на фоне начала режима нерабочих дней в Москве (с 28 октября по 7 ноября включительно) и в целом по России (с 30 октября по 7 ноября включительно) призвал граждан отнестись к этому периоду как к вынужденной мере, введённой для минимизации контактов между людьми.

«Идея заключается в том, чтобы разорвать цепочки заражения, минимизировать контакты в офисах, встречи в общественном транспорте», — заключил он.

Главный врач больницы №40 Денис Проценко

РИА Новости

© Евгений Биятов

Тем временем, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 47 регионов России уже ввели QR-коды для посещения различных учреждений.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения — тоже», — отметил заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Назальная вакцина «Спутник V»

Срок действия защиты от коронавирусной инфекции после применения назальной вакцины составит как минимум шесть месяцев. Об этом сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, не чаще чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург.

Ранее он заявлял, что вакцинация препаратом «Спутник V» и последующая ревакцинация при помощи назальной вакцины, предположительно, защитят не только от тяжёлой формы коронавирусной инфекции, но и в принципе исключат возможность заболеть COVID-19. При этом, по его словам, это надо будет изучать в ходе клинических испытаний.

Заявка на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V» была подана в Минздрав 26 октября.

Экспресс-тестирование в Москве

С пятницы, 29 октября, в Москве заработали ещё 20 точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 — в 15 центрах госуслуг и в вестибюлях пяти станций метро. Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в день этой услугой пользуются от 5 тыс. до 7 тыс. человек, а в общей сложности горожане уже сделали более 80 тыс. тестов.

«На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания», — сказала она.