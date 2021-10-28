Впервые с начала пандемии: в России за сутки выявлено более 40 тысяч новых случаев COVID-19

В России обновились антирекорды по числу выявленных случаев COVID-19 и летальных исходов — 40 069 и 1159 соответственно. Как заявил Дмитрий Песков, в стране существенно возросли темпы вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ также опроверг сообщения СМИ о перезапуске прививочной кампании.

В четверг, 28 октября, в России впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции суточный показатель по числу новых заболевших коронавирусом превысил 40 тыс. — было выявлено 40 096 случаев COVID-19. Также обновился суточный антирекорд по количеству летальных исходов — 1159.

Предыдущие максимальные значения по этим показателям были зафиксированы 25 октября (37 930 новых заболевших коронавирусом) и 27 октября (1123 умерших от COVID-19).

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 8 392 697. За это время выздоровели 7 272 053 человека (29 318 — за последние сутки), скончались 235 057.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие 24 часа было зарегистрировано в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), и Московской области (2639).

Вопрос вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России существенно возросли темпы вакцинации населения. При этом, по его словам, власти не принимали каких-либо решений о переводе прививочной кампании из разряда добровольной в обязательную.

«Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля опроверг сообщения СМИ о том, что в стране перезапускается кампания по вакцинации. Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники опубликовало материал о том, что российские власти якобы перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет, абсолютно неверная информация. Информационная кампания — это как езда на велосипеде. Особенно в том, что касается вакцинации, особенно с учётом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведётся на постоянной основе в разных сегментах, в традиционных и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может», — заметил он.

Также по теме «Не приветствуется»: Песков назвал закрытие границ субъектов РФ из-за COVID-19 последней мерой Власти России не планируют вводить запреты на поездки в период нерабочих дней, заявил Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента...

По всей России граждане страны могут без проблем вакцинироваться от COVID-19, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

«По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным учёным и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты», — сказал глава кабмина.

Он также призвал медработников разъяснять гражданам, почему вакцинация — это самое надёжное оружие против COVID-19, способное остановить рост заболеваемости.

«И в этом рассчитываю на вас. Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор в пользу жизни и здоровья», — подчеркнул Мишустин.

В то же время министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал врачей быть внимательными в вопросе выдачи медотводов от вакцинации против COVID-19.

«Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое. Это особенно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты, получившие помощь по онкологическому профилю, хотя во всём мире уже принято, что пациенты онкологические, получившие иммуносупрессивную терапию, должны бустерную вакцинацию получить, чтобы укрепить иммунитет», — пояснил он.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

По последним данным, в России первым компонентом привились уже 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 россиян.

Назальная вакцина «Спутник V»

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал предположение, что иммунизация вакциной «Спутник V», а затем ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, обеспечат максимальную защиту от COVID-19.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Учёный отметил, что благодаря такому способу введения препарата формируется «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса.

26 октября сообщалось, что в Минздрав России была подана заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V».

Военные медики и борьба с COVID-19

По поручению президента Минобороны РФ наращивает помощь российским регионам в борьбе с распространением COVID-19. Как заявили в оборонном ведомстве, военные медики Центрального военного округа направились из Самарской области для оказания помощи в Хакасию. В ближайшее время медики ЦВО из Новосибирской и Свердловской областей также прибудут самолётами военно-транспортной авиации в Абакан.

«В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты», — говорится в сообщении Минобороны.

Наряду с этим в Туле работают 65 специалистов Минобороны из состава медицинских подразделений и организаций Западного военного округа.

Помимо этого, военные передают медицинским учреждениям сжиженный кислород. Согласно информации министерства, к настоящему времени 27 регионам направлено более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки Минобороны производит более 20 тонн кислорода.

В дополнение к этому, в построенных Минобороны в разных частях страны медцентрах более 50% мест зарезервировано для лечения гражданских пациентов.