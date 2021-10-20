В Пермском крае выявили 608 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 608 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 4448 пациентов, 553 человека — в тяжёлом состоянии.

Завершили курс иммунизации 658 574 жителя края.

В регионе вводятся новые коронавирусные ограничения. Так, пермякам нельзя будет посещать заведения общепита, торговые центры и большинство магазинов без QR-кодов, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства края.

«В результате обсуждения члены оперштаба приняли решение с 25 октября ввести на территории Пермского края дополнительные меры борьбы с COVID-19», — отмечается в сообщении.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.