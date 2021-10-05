Профессор Пшеничная назвала отличительные особенности COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.

Об этом она сказала в беседе с «Известиями».

«СOVID-19 — очень необычная инфекция с труднопредсказуемым развитием заболевания даже у людей, не имеющих факторов риска. Она не похожа на грипп и ОРВИ при тяжёлом течении болезни, так как поражение лёгких по большей части обусловлено не самим вирусом, а гипериммунным ответом на него, что приводит не к вирусной пневмонии, а к так называемому пневмониту. На пике острой фазы инфекции в ряде случаев развивается, по сути, болезнь внутренней выстилки сосудов (эндотелия) микроциркуляторного русла (капилляров), что приводит к повышенному риску тромбообразования даже в отсроченном периоде болезни», — объяснила Пшеничная.

Она, в частности, отметила, что у специалистов до сих пор нет единого мнения о понятиях «постковидный синдром» и «лонг-ковид».

Кроме того, в научном сообществе продолжаются дебаты о происхождении вируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.