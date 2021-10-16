СК проводит проверку после травмирования детей при ЧП с противогазом под Астраханью
«Следственными органами Cледственного комитета России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что по результатам проведённых действий будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области четыре ребёнка получили ожоги в результате хлопка противогаза и его составляющих.