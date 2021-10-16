СК проводит проверку после травмирования детей при ЧП с противогазом под Астраханью

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Следователи проводят проверку по факту травмирования четырёх детей при ЧП с противогазом в Астраханской области. Об этом заявили в региональном управлении СК России.

«Следственными органами Cледственного комитета России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по результатам проведённых действий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области четыре ребёнка получили ожоги в результате хлопка противогаза и его составляющих

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