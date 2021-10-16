В результате взрыва противогаза в Астраханской области пострадали четыре ребёнка
- РИА Новости
Отмечается, что дети нашли противогаз на территории заброшенного здания в посёлке Сизый Бугор Володарского района.
«По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошёл хлопок», — приводит РИА Новости сообщение.
Двое несовершеннолетних с ожогами 7% и 10% поверхности кожи госпитализированы в среднетяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что сотрудники следственных органов проводят в Тюмени проверку после пожара, в котором пострадали трое детей.