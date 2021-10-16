В результате взрыва противогаза в Астраханской области пострадали четыре ребёнка

В Астраханской области четыре ребёнка пострадали при взрыве противогаза и его составляющих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

Отмечается, что дети нашли противогаз на территории заброшенного здания в посёлке Сизый Бугор Володарского района.

«По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошёл хлопок», — приводит РИА Новости сообщение.

Двое несовершеннолетних с ожогами 7% и 10% поверхности кожи госпитализированы в среднетяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что сотрудники следственных органов проводят в Тюмени проверку после пожара, в котором пострадали трое детей.