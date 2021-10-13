В Тюмени проводят проверку после пожара, в котором пострадали трое детей
- © Вика Федотова / ЧС Тюмень
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР региона, дети находились дома одни, без присмотра взрослых. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
«Организована доследственная проверка. Следователи установят причины и условия, из-за которых произошло ЧП. Кроме того, следователи выяснят, почему дети ночью находились дома одни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщало URA.RU, следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело после пожара в Ильинском городском округе.