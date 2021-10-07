В Кургане вынесли приговор по делу о незаконных сделках с использованием маткапитала

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В Кургане вынесли приговор преступной группе, причастной к незаконным сделкам с использованием маткапитала. Пять обвиняемых обманули потерпевших на сумму более 40 млн рублей.
В Кургане вынесли приговор по делу о незаконных сделках с использованием маткапитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УМВД России по региону.

«Учредитель коммерческой организации, его заместитель, а также трое риелторов с начала 2015 года по апрель 2016 года оформляли целевые займы на приобретение объектов недвижимости женщинам — обладательницам маткапитала, намеревавшимся улучшить жилищные условия», — рассказали в ведомстве.

Задачей сотрудников агентств недвижимости было приобретение недорогих участков в СНТ с домами, фактически непригодными для жилья, либо вообще без домов, а также оформление сделок купли-продажи. Стоимость объектов была существенно завышена.

У участников группы арестовано имущество на сумму, превышающую 12 млн рублей.

Курганский городской суд приговорил лидера организованной группы к десяти годам лишения свободы. Четверо его сообщников приговорены к срокам от четырёх до девяти лет.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту присвоения материнского капитала.

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