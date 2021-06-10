В ХМАО завели дело по факту присвоения маткапитала

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту присвоения материнского капитала.
В ХМАО завели дело по факту присвоения маткапитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Жительница Советского района, желая обналичить средства маткапитала, предоставила фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на покупку жилья. Ей была перечислена сумма в размере 466 617 рублей, которой она распорядилась по своему усмотрению.

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом.

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