В ХМАО завели дело по факту присвоения маткапитала

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту присвоения материнского капитала.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Жительница Советского района, желая обналичить средства маткапитала, предоставила фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на покупку жилья. Ей была перечислена сумма в размере 466 617 рублей, которой она распорядилась по своему усмотрению.

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом.