В Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом
- РИА Новости
По версии следствия, в январе — июле 2012 года в Моздоке Сулиманов, являясь активным участником ОПГ, похитил деньги, выделенные на реализацию мер господдержки семей с детьми. Средства поступили в счёт погашения несуществующих задолженностей по кредитам 72 обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Ущерб федеральному бюджету оценивается в сумму, превышающую 26 млн рублей.
Кроме того, в январе — апреле 2012 года Сулиманов по такой же схеме пытался получить выплаты четырёх обладателей сертификатов маткапитала на 1,4 млн рублей.
Мужчину объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В июле 2019 года он был задержан во Франции. Генпрокуратура обратилась к зарубежным коллегам с запросом об экстрадиции, который был удовлетворён. Обвиняемый обжаловал решение, в связи с чем передачу отсрочили.
В сопровождении спецконвоя Сулиманов будет доставлен в Москву.
Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Испании экстрадировали Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.