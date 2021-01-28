В Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом

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По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Франции экстрадировали Магомеда Сулиманова, обвиняемого в мошенничестве с материнским капиталом.
В Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом
  • РИА Новости

По версии следствия, в январе — июле 2012 года в Моздоке Сулиманов, являясь активным участником ОПГ, похитил деньги, выделенные на реализацию мер господдержки семей с детьми. Средства поступили в счёт погашения несуществующих задолженностей по кредитам 72 обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Ущерб федеральному бюджету оценивается в сумму, превышающую 26 млн рублей.

Кроме того, в январе — апреле 2012 года Сулиманов по такой же схеме пытался получить выплаты четырёх обладателей сертификатов маткапитала на 1,4 млн рублей.

Мужчину объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В июле 2019 года он был задержан во Франции. Генпрокуратура обратилась к зарубежным коллегам с запросом об экстрадиции, который был удовлетворён. Обвиняемый обжаловал решение, в связи с чем передачу отсрочили.

В сопровождении спецконвоя Сулиманов будет доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Испании экстрадировали Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.

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