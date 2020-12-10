В Россию из Испании экстрадировали обвиняемого в растрате

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Испании экстрадировали Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.

«По версии следствия, Михалевский, занимая должность первого заместителя председателя Московской городской организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», используя своё служебное положение, совершил растрату вверенного ему имущества», — заявили в надзорном ведомстве.

Ущерб оценивается более чем в 21 млн рублей.

Михалевский был объявлен в розыск. В декабре 2019 года его задержали в Испании. Запрос о выдаче был удовлетворён в октябре 2020-го.

Ранее mk.ru сообщал, что из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей.