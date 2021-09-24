СК России проведёт флешмоб «Уделите время детям!» 25 и 26 сентября

Следственный комитет России проведёт флешмоб «Уделите время детям!» 25 и 26 сентября.

Цель акции — обратить внимание на проблему недостатка живого общения с детьми.

Организаторы предлагают взрослым отложить телефоны, выключить компьютеры и провести выходные с детьми.

Для участия нужно опубликовать пост или сториз в своём аккаунте, отметить аккаунт СК России и поставить хештег #уделите_время_детям.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.