СК России проведёт флешмоб «Уделите время детям!» 25 и 26 сентября

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Следственный комитет России проведёт флешмоб «Уделите время детям!» 25 и 26 сентября.
СК России проведёт флешмоб «Уделите время детям!» 25 и 26 сентября
  • © Антон Уницын
  • РИА Новости

Цель акции — обратить внимание на проблему недостатка живого общения с детьми.

Организаторы предлагают взрослым отложить телефоны, выключить компьютеры и провести выходные с детьми.

Для участия нужно опубликовать пост или сториз в своём аккаунте, отметить аккаунт СК России и поставить хештег #уделите_время_детям.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

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