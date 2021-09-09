В больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске

И. о. главврача Ногинской ЦРБ Елена Тихонова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.

«Вчера к нам в Ногинскую центральную районную больницу доставили семь пострадавших. Из них одна женщина была с лёгкими травмами, она отказалась от госпитализации и была переведена на амбулаторное лечение. Один пациент был в тяжёлом состоянии, и его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Тяжесть была связана с политравмами», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, мужчина переведён в госпиталь Вишневского, его состояние — стабильно тяжёлое.

На данный момент в больнице продолжают лечение пять пострадавших, в том числе двое детей — девочки из одной семьи.

«Состояние девочек стабильное. У них ушибы, ссадины и, конечно, психологическая травма, которая связана с большим эмоциональным перенапряжением, стрессом. Вчера с ними работал детский психолог», — уточнила Тихонова.

Состояние остальных пострадавших оценивается как среднетяжёлое. У двоих диагностированы черепно-мозговые травмы.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента.