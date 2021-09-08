Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в доме в Ногинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в связи со взрывом газа в многоэтажном жилом доме в городе Ногинске Московской области.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Подмосковью доложить о проведённых первоначальных следственных действиях по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Ногинске.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.