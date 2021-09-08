СК опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске.

Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Идёт допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.