Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17, сообщили в Следственном комитете.

«В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате взрыва газа в Ногинске получат по 1 млн рублей.

Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом «360» рассказала, что после взрыва газа её семья оказалась заблокирована в квартире.