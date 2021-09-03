В Калининградской области рассказали о работе по рекультивации городских свалок

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В Калининградской области планируют рекультивацию городских свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна».
В Калининградской области рассказали о работе по рекультивации городских свалок
  • © Андрей Стенин

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по рекультивации свалок ТКО в Черняховске и Советске общей площадью 13,3 га.

Цель — улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.

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