Финансист рассказала о льготах для пенсионеров в возрасте от 70 лет

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Все возможные льготы и доплаты пенсионерам в возрасте старше 70 лет делятся на федеральные и региональные, при этом первые полагаются всем, а набор региональных может отличаться, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Финансист рассказала о льготах для пенсионеров в возрасте от 70 лет
  • РИА Новости

В комментарии агентству «Прайм» она пояснила, что неработающие пенсионеры указанной возрастной категории имеют право на 50% скидку на оплату взносов за капремонт при отсутствии задолженностей и при условии, что жильё находится в собственности.

Россияне старше 80 лет освобождены от этих платежей. Кроме того, им полагается прибавка к пенсии. Пожилым людям также можно получить скидку на оплату коммунальных услуг, если на их долю приходится более 22% доходов пенсионера.

Пенсионеры освобождаются и от налога на имущество, но не более чем по одному объекту каждого вида, не используемого в предпринимательских целях.

«На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера, пожизненном владении или пользовании», — добавила Финогенова.

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис ранее заявил, что российским пенсионерам необязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.

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