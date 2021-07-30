Российских пенсионеров уведомили о необязательных налогах

Короткая ссылка
Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что российским пенсионерам не обязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.
Российских пенсионеров уведомили о необязательных налогах
  • РИА Новости

Биезбардис в беседе с «Прайм» рассказал, что у работающих пенсионеров из других официальных поступлений, помимо пенсий и пособий, удерживается НДФЛ.

«Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно ст. 218–221 ч. 2 Налогового кодекса», — сказал он.

По словам эксперта, «своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости или инвестиций».

Он уточнил, что в ряде российских регионов существуют льготы по транспортному и земельному налогу.

Ранее Биезбардис рассказал о нескольких способах повышения пенсии посредством направления в ПФР или МФЦ необходимых документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить