Российских пенсионеров уведомили о необязательных налогах

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что российским пенсионерам не обязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.

Биезбардис в беседе с «Прайм» рассказал, что у работающих пенсионеров из других официальных поступлений, помимо пенсий и пособий, удерживается НДФЛ.

«Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно ст. 218–221 ч. 2 Налогового кодекса», — сказал он.

По словам эксперта, «своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости или инвестиций».

Он уточнил, что в ряде российских регионов существуют льготы по транспортному и земельному налогу.

Ранее Биезбардис рассказал о нескольких способах повышения пенсии посредством направления в ПФР или МФЦ необходимых документов.