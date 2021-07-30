Российских пенсионеров уведомили о необязательных налогах
- РИА Новости
Биезбардис в беседе с «Прайм» рассказал, что у работающих пенсионеров из других официальных поступлений, помимо пенсий и пособий, удерживается НДФЛ.
«Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно ст. 218–221 ч. 2 Налогового кодекса», — сказал он.
По словам эксперта, «своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости или инвестиций».
Он уточнил, что в ряде российских регионов существуют льготы по транспортному и земельному налогу.
Ранее Биезбардис рассказал о нескольких способах повышения пенсии посредством направления в ПФР или МФЦ необходимых документов.