Эксперт рассказал о законных способах повысить пенсию

В некоторых случаях для повышения пенсии человеку достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы, заявил в комментарии «Прайм» эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По словам специалиста, у большинства пенсионеров сумма выплат лишь не намного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания, однако есть легальные способы увеличить пенсию.

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — сказал он.

Биезбардис напомнил, что размер пенсии зависит от страхового и нестрахового стажа, а также суммы коэффициентов. Чтобы увеличить стаж, нужно получать доход официальным путём — в этом случае работодатель будет выплачивать страховые взносы. Также можно предоставить в ПФР доказательства неучтённого ранее стажа — к ним относятся записи в трудовой книжке, допсоглашения и договоры и показания коллег.

В РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ранее сообщали, что ряду министром было дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.