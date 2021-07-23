В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров дано ряду российских министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам
  • РИА Новости

«Котякову (Антону, министру труда. — RT), Силуанову (Антону, министру финансов. — RT) и Решетникову (Максиму, главе Минэкономразвития. — RT) дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — передаёт агентство сообщение источника.

По его словам, ведомства вместе с социальными партнёрами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий данной категории граждан.

Ранее профсоюзы призвали президента России Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам.

В апреле в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.

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