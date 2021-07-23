В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам
- РИА Новости
«Котякову (Антону, министру труда. — RT), Силуанову (Антону, министру финансов. — RT) и Решетникову (Максиму, главе Минэкономразвития. — RT) дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — передаёт агентство сообщение источника.
По его словам, ведомства вместе с социальными партнёрами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий данной категории граждан.
Ранее профсоюзы призвали президента России Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам.
В апреле в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.