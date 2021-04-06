В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Депутаты законодательного собрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.

Согласно информации в электронной базе данных нижней палаты парламента, отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.

Авторы законопроекта предлагают ввести индексацию с 1 января 2022 года.

По их оценкам, принятие законопроекта приведёт к дополнительным расходам Пенсионного фонда в объёме около 400 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство активно занималось темой пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений не принималось.