В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам
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Согласно информации в электронной базе данных нижней палаты парламента, отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.
Авторы законопроекта предлагают ввести индексацию с 1 января 2022 года.
По их оценкам, принятие законопроекта приведёт к дополнительным расходам Пенсионного фонда в объёме около 400 млрд рублей.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство активно занималось темой пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений не принималось.