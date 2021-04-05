Песков ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство активно занималось темой пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений не принималось.
Песков ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Он ответил на вопрос, будет президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы, в частности индексации пенсий работающим пенсионерам, во время оглашения послания Федеральному собранию.

Песков отметил, что в Кремле традиционно не анонсируют ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента в администрацию», — заявил Песков. 

Песков добавил, что «никаких решений здесь не принималось».

Ранее в Кремле сообщили, что послание президента России Федеральному собранию состоится 21 апреля.

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