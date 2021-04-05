Песков ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам
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- АГН «Москва»
Он ответил на вопрос, будет президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы, в частности индексации пенсий работающим пенсионерам, во время оглашения послания Федеральному собранию.
Песков отметил, что в Кремле традиционно не анонсируют ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании.
«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента в администрацию», — заявил Песков.
Песков добавил, что «никаких решений здесь не принималось».
Ранее в Кремле сообщили, что послание президента России Федеральному собранию состоится 21 апреля.