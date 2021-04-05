Песков ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство активно занималось темой пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений не принималось.

Он ответил на вопрос, будет президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы, в частности индексации пенсий работающим пенсионерам, во время оглашения послания Федеральному собранию.

Песков отметил, что в Кремле традиционно не анонсируют ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента в администрацию», — заявил Песков.

Песков добавил, что «никаких решений здесь не принималось».

Ранее в Кремле сообщили, что послание президента России Федеральному собранию состоится 21 апреля.