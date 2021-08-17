В 50 школах Подмосковья установят «ЭКОпункты» к началу учебного года
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Об этом информирует «Радио 1».
«Выбраны восемь пилотных округов, где появятся первые аппараты для использованной тары. В их число вошли Мытищи, Балашиха, Химки, Долгопрудный, Королёв, Красногорск, Подольск и Домодедово», — уточняется в материале.
Как отмечается, «ЭКОпункт» представляет собой автомат по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет направить вторсырьё на переработку и получить баллы от сданной тары — их можно потратить в магазинах или ресторанах.
Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.