В 50 школах Подмосковья установят «ЭКОпункты» к началу учебного года

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Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщила, что в 50 школах региона установят «ЭКОпункты» в рамках программы экологического воспитания подрастающего поколения.
В 50 школах Подмосковья установят «ЭКОпункты» к началу учебного года
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом информирует «Радио 1».

«Выбраны восемь пилотных округов, где появятся первые аппараты для использованной тары. В их число вошли Мытищи, Балашиха, Химки, Долгопрудный, Королёв, Красногорск, Подольск и Домодедово», — уточняется в материале.

Как отмечается, «ЭКОпункт» представляет собой автомат по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет направить вторсырьё на переработку и получить баллы от сданной тары — их можно потратить в магазинах или ресторанах. 

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

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