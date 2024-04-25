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Песков: конгрессменам США предстоит проверить законность передачи ракет Украине

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Американским конгрессменам предстоит проверить, были ли законными тайные поставки дальнобойных ракет на Украину, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: конгрессменам США предстоит проверить законность передачи ракет Украине
  • AP
  • © Andrew Harnik

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля подчеркнул, что на тот момент, когда поставки ракет ATACMS уже осуществились, «законопроект ещё не стал законом, он не вступил в силу».

«Я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединённых Штатов Америки, наверняка какие-то конгрессмены обратят на это внимание и зададутся вопросом, всё ли было сделано законно», — сказал Песков.

Как ранее писала газета The New York Times, Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

В Пентагоне подтвердили, что передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева.

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