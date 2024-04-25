RT в Telegram
Подпишись

Грушко обсудил с белорусским коллегой кризис в ОБСЕ и деятельность НАТО

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко и его белорусский коллега Юрий Амбразевич обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ, отношения с Евросоюзом и деятельность НАТО.
Грушко обсудил с белорусским коллегой кризис в ОБСЕ и деятельность НАТО
  • globallookpress.com
  • © Belkin Aleksey/news.ru

Об этом сообщили в МИД России.

«Стороны обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ и вопросы углубления координации, в том числе в рамках механизмов Союзного государства, по отстаиванию и продвижению на этой площадке общих приоритетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обменялись оценками отношений с Евросоюзом, деятельности НАТО и Совета Европы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва ответят всеми видами оружия в случае нападения на Белоруссию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить