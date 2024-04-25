Грушко обсудил с белорусским коллегой кризис в ОБСЕ и деятельность НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко и его белорусский коллега Юрий Амбразевич обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ, отношения с Евросоюзом и деятельность НАТО.

Об этом сообщили в МИД России.

«Стороны обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ и вопросы углубления координации, в том числе в рамках механизмов Союзного государства, по отстаиванию и продвижению на этой площадке общих приоритетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обменялись оценками отношений с Евросоюзом, деятельности НАТО и Совета Европы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва ответят всеми видами оружия в случае нападения на Белоруссию.