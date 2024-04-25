Более выгодные рубежи: в МО заявили об улучшении позиций российских войск на четырёх направлениях СВО

Российские военные из группировок войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» за прошедшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона». Средства ПВО тем временем сбили за сутки 200 украинских беспилотников.

В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Глушковка (Харьковская область), Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28, 30, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка (ДНР).

Кроме того, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Красное (ДНР).

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Противник потерял до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы, среди которых «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два склада боеприпасов.

В МО России также заявили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка (ДНР).

Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новобахмутовка, Семёновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новосёловки (ДНР).

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм САУ «Акация», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Гуляйполе (Запорожская область), Угледар, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

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ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино, Малые Щербаки (Запорожская область), Никополь, Капуловка (Днепропетровская область) и Михайловка (Херсонская область).

По оценкам российской стороны, противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона» в 122 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.