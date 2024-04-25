Подразделения группировки войск «Запад» ВС России заняли более выгодные рубежи в хоне спецоперации.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как сказано в сводке ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Стельмаховка ЛНР, Глушковка Харьковской области, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества.

В результате ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 американского производства, а также уничтожены три боевые машины РСЗО: Vampire производства Чехии, «Град» и HIMARS.

Ранее военнослужащие группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении.