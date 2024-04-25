Премьер Кристерссон: Швеция завершила формальную военную интеграцию в НАТО

Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершена, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

«Заключительная конференция по интеграции НАТО в Стокгольме завершилась подписанием главкомом шведской армии Микелем Биденом и верховным главнокомандующим НАТО по трансформации Филиппом Лавинем совместной декларации об окончании военной интеграции Швеции в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Кристерссон отметил, что вместе с соответствующим процессом в Финляндии это один из самых быстрых интеграционных процессов за всю историю НАТО.

Ранее Кристерссон заявил, что войска Швеции, недавно вступившей в НАТО, в 2025 году прибудут в Латвию, там они присоединятся к силам альянса.