Премьер: войска Швеции в 2025 году присоединятся к силам НАТО в Латвии

Войска Швеции, недавно вступившей в НАТО, в 2025 году прибудут в Латвию, там они присоединятся к силам альянса, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Такое заявление глава правительства сделал на пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней в Стокгольме.

«Сегодня утром правительство [королевства] приняло официальное решение поручить вооружённым силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии... Цель состоит в том, чтобы они были размещены в начале следующего года», — цитирует премьера ТАСС.

Шведский посол при НАТО Аксель Вернхофф ранее подтвердил, что Швеция разместит войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО.

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна серьёзно укрепит группировки ВС на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.