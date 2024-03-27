Politico: Швеция в рамках НАТО планирует разместить своих военных в Латвии
- AFP
Об этом пишет газета Politico со ссылкой на шведского посла при НАТО Акселя Вернхоффа.
«Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО», — говорится в публикации.
По данным издания, шведские военнослужащие будут размещены в Латвии на ротационной основе, они будут сменяться военным персоналом из Дании.
Швеция стала 32-м членом альянса.
В Госдепе США 7 марта объявили о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО.