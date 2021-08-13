Эксперты рассказали об особенностях приватизации квартиры

Эксперты рынка недвижимости рассказали об особенностях приватизации квартир.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В частности, финансовый эксперт Умид Бадрутдинов заявил, что по закону в приватизации могут участвовать все зарегистрированные жильцы, включая несовершеннолетних. В таком случае квартира, ранее принадлежавшая муниципалитету, делится между всеми собственниками в равных долях.

Юрист Единого центра защиты Самвел Меграбян уточнил, что для приватизации жилплощади необходимо обратиться с заявлением в комитет по управлению имуществом города (или области).

Владелец строительной компании Максим Лазовский, со своей стороны, отметил, что покупатели не очень любят квартиры с долевой собственностью.

«Один владелец — это меньше проблем с оформлением документов, меньше договорной работы. Нет необходимости получать согласие владельца доли на сделку и проверки его юридической чистоты», — сказал он.

В свою очередь, адвокат Анастасия Брайчева сказала, что для покупателя число собственников важно, поскольку каждого из них необходимо отдельно проверять перед подписанием договора.

«И каждый продавец впоследствии может оспорить сделку. Чем старше продавец, тем пристальнее изучается и он сам (его правовая история, суды, задолженности), и его состояние здоровья. С этой точки зрения приватизация только на дочь будет предпочтительнее для будущего покупателя», — добавила она.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.