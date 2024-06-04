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Почти треть россиян конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров

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RT
Эксперты выяснили, как часто россияне спорят из-за кондиционеров на рабочем месте. RT ознакомился с результатами исследования.
Почти треть россиян конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров
  • Gettyimages.ru

Согласно полученным данным, ссоры из-за кондиционеров не редкость в рабочих коллективах. О подобных инцидентах рассказали 29% россиян, заявив, что от кондиционеров вреда больше, чем от жары.

Большинство работников (51%) сообщили, что в их командах ссор на эту тему не бывает.

А 20% отметили, что у них нет кондиционеров.

Исходя из опроса, чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, работающего в офисах.

Ранее россияне назвали работу охранников и бухгалтеров самой скучной.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении RT.

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