Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в четырёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны. Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Сумской и Харьковской областях Украины.