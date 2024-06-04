Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в четырёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.
Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Сумской и Харьковской областях Украины.
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