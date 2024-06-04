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На Украине не исключили ежедневных отключений света зимой на 10 часов

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Жители Украины в зимний период могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, достигающими 10 часов в сутки.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

«Мы должны рассчитывать, что зимой… при температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12-14 часов, и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — цитирует его ТАСС.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине 3 июня введут лимиты потребления электроэнергии.

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