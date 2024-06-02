RT в Telegram
Подпишись

Укрэнерго: лимиты потребления электроэнергии введут на Украине 3 июня

Короткая ссылка
Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что лимиты потребления электроэнергии введут на Украине 3 июня.
Укрэнерго: лимиты потребления электроэнергии введут на Украине 3 июня
  • Gettyimages.ru

«Завтра в течение всех суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», — говорится в Telegram компании.

Уточняется, что при превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых абонентов графики почасовых отключений.

Ранее первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в соцсетях заявил, что правительство страны с 1 июня подняло более чем на 60% тарифы на электроэнергию для населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить