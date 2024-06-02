Укрэнерго: лимиты потребления электроэнергии введут на Украине 3 июня

Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что лимиты потребления электроэнергии введут на Украине 3 июня.

«Завтра в течение всех суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», — говорится в Telegram компании.

Уточняется, что при превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых абонентов графики почасовых отключений.

Ранее первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в соцсетях заявил, что правительство страны с 1 июня подняло более чем на 60% тарифы на электроэнергию для населения.