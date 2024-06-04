Психолог Комарова рассказала о правильном способе организации отпуска

Психолог Светлана Комарова в беседе с RT рассказала об алгоритме дел, которые необходимо сделать, чтобы полноценно отдохнуть в отпуске. По словам специалиста, отдых современного человека состоит в полном переключении внимания с рабочих задач на восстановление.

Психолог отметила, что во время отпуска не должны «преследовать незавершённые дела».

«Необходимо составить список дел и задач, которые по согласованию с руководителем будут переданы коллеге. В этом списке следует указать все контакты партнёров, с которыми вы общаетесь, а также названия папок и файлов в компьютере, которые могут потребоваться коллеге», — рассказала Комарова.

Она посоветовала позвонить накануне отпуска всем важным клиентам и партнёрам, предупредив их о периоде отсутствия, и настроить автоматическую переадресацию писем на почтовый ящик коллеги.

«Если ваша работа такова, что может потребовать ваших решений даже во время отпуска, то договоритесь с коллегами и руководством о приемлемом времени созвонов и ситуациях, при которых вам можно звонить. Особенно это касается руководителей. В отсутствие сильного заместителя подчинённые, боясь принять на себя ответственность, могут звонить каждый час. Не допускайте этого. В идеале — смените сим-карту или заблокируйте на это время все рабочие контакты», — добавила психолог.

Собеседница RT отметила, что только максимально детальные инструкции, переданные коллегам, а также грамотное делегирование своих обязанностей «оставят шанс отключиться от работы в отпуске».

«Две, а лучше четыре недели полноценного, насыщенного отдыха позволят быть эффективным работником весь год, сохранить эмоциональное и физическое здоровье», — заключила Комарова.

Ранее опрошенные RT аналитики представили данные о самых популярных направлениях для летнего отдыха россиян.